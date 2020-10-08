«الأموال العامة» تضبط سمسار عملة بالغربية

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (صاحب محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من محل الهواتف المحمولة الخاص به مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.