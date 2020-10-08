«شر البلية»..تركيا تعتقل صحفيًا بسبب مقال من 5 سنوات

ألقت السلطات التركية القبض على المستشار الصحفي لرئيس حزب الخير، مراد إيدا، في مدينة جيبسون التركية، بسبب مقالة له نشرها منذ 5 سنوات.وأكد مراد إيدا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن السلطات التركية اعتقلته ليلة أمس، بسبب مقالة له كتبها في عام 2015، ولاحقه النظام الحاكم بالدعاوى القضائية بسببها في عام 2018.وأوضح المستشار الصحفي لرئيس حزب الخير، أنه وصل أمس إلى مدينة جيرسون لحضور برنامج رئيسة الحزب ميرال أكشنار، لتجري عملية الاعتقال من مقر إقامته بالمدينة بأحد الفنادق.وفي يوليو الماضي، نشرت «جمعية حرية التعبير» في تركيا، أن السلطات حظرت أكثر من 408 آلاف موقع في البلاد حتى نهاية العام الماضي.كما حظرت السلطات ما لا يقل عن 5599 مقالة إخبارية في عام 2019، واضطرت شبكات الأخبار إلى إزالة 3.528 منها، لتجنب حظر أوسع على خدماتها، وفق ما أكدته الجمعية.وحذفت صحيفة "حرييت" 336 مقالا من موقعها على الإنترنت، في حين أزال موقع «ميليت» 187 مقالة، بينما أزال موقع «تي 24» 171 مادة إخبارية.