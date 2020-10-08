المفوضية الأوروبية تطالب تركيا بوقف التوتر في المنطقة

طالبت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، تركيا بتخفيف التوتر في منطقة شرق المتوسط، والتوقف عن تصعيد التوترات، وأكدت المفوضية، وفقا لتصريحات نقلتها قناة "العربية"، أنه على تركيا بدء حوار بنّاء مع اليونان وقبرص.وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت، الثلاثاء، التقرير الخاص بتركيا، والذي أوضح أن السياسة الخارجية التركية أصبحت عدوانية بشكل متزايد، وهناك كثير مما يجري وراء الكواليس، مما يبخر حلم تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقضي على الديمقراطية، كما تنتهك استقلالية المحاكم، الأمر الذي يدفع بفرصة تركيا في الانضمام للاتحاد تتلاشى، وذلك وفقا لموقع «جمهورييت» التركي.