تعنت وتحدٍ جديد.. تركيا تجري تدريبات عسكرية في بحر إيجة

ذكر موقع "كاثمريني" اليوناني، اليوم الخميس، أن تركيا أصدرت إنذارين ملاحيين نافتكس، لحجز مناطق في وسط وجنوب شرق بحر إيجة لإجراء تدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية.وأشار الموقع إلى أن الإنذارين صدرا، مساء أمس الأربعاء، من المحطة البحرية بإزمير وأنطاليا، ومن المقرر إجراء التدريبات في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، وتدريبات أخرى يومي الجمعة والسبت المقبلين في منطقة بين رودس وكاستيلوريزو، في المياه الدولية والتركية.كان قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، قد أصدروا بيانًا يحذرون فيه تركيا من أن بروكسل قد تفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص واليونان، ودعاها لإجراء محادثات، ما لقي ترحيب اليونان وقبرص.ووافق جميع قادة دول الاتحاد الـ27 على البيان الذي أمهل تركيا 3 أشهر، وجاء بعد نقاشات استمرت 7 ساعات، سعت خلالها اليونان لتدابير أكثر حزمًا، فيما أيدت دول أخرى نهجًا تصالحيًا أكثر تجاه تركيا.