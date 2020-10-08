أردوغان يزعم أن التواجد العسكري التركي في الخليج يحفظ السلام

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن التواجد العسكري التركي في الخليج لا يسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في قطر فحسب، إنما في المنطقة الخليج برمتها.وأضاف أنه "يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى".وعن سوريا، قال أردوغان إن "تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد"، مضيفًا: "سننهي وجودنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة هناك".وعن أزمة شرق المتوسط، قال أردوغان إن "الجهات التي رأت حزمنا شرقي المتوسط وأدركت أنها لن تستطيع دفعنا للتراجع اضطرت اليوم للإنصات لدعواتنا من أجل الحوار".وكانت معلومات تناقلتها وسائل إعلام تابعة لتركيا واليونان، أفادت بأن ترتيبات قد اتُخذت لعقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، الخميس، في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا.