إيداع طفل لقيط في دار رعاية بالتبين

قررت نيابة التبين اليوم الخميس، إيداع طفل رضيع وجد في أحد شوارع المدينة، بأحدى دور الرعاية الاجتماعية وذلك لحين التوصل لعائلته.كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأهالى بوجود طفل رضيع بالشارع في منطقة التبين، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل عمره يومين.وتم نقل الطفل الرضيع للمستشفى لتلقى العلاج، وجارٍ فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهم بإلقائه.