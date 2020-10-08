رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية العذراء وأبوسيفين بالإسكندرية (فيديو)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:47 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
طباعة
تراس منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداس تدشين كاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد أبوسيفين والأنبا كاراس السائح- ببشائر الخير ٣ بالقباري بالإسكندرية.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس زيارته الرعوية إلى محافظة الإسكندرية، حيث ألقى عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة البابا تواضروس للإسكندرية ستستمر حتى السبت المقبل، وتتضمن عدة فعاليات رعوية على مدار أيام الزيارة تبدأ باجتماعه الأسبوعي بالمرقسية.

وأشار المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ" الدستور"، إلى أن البابا تواضروس يدشن صباح اليوم الخميس، كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبوسيفين والقديس الأنبا كاراس في بشائر الخير 3، ويدشن البابا السبت المقبل في ختام زيارته الرعوية كنيسة مارجرجس في الشاطبي، وذلك بالتزامن مع احتفالها بمرور 75 عاما على إنشائها.

ويشهد طقس التدشين للكنائس الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، بينهم الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والذي تتبعه رعويا وإداريا كاتدرائية بشائر الخير، والأنبا بافلي، أسقف قطاع عام كنائس المنتزة وشرق الإسكندرية.

وكان الرئيس السيسي قد افتتح كنيسة بشائر الخير 3، منذ عدة أشهر خلال فعاليات افتتاح مشروع مدينة بشائر الخير 3.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8-10-2020

ريو دى جانيرو تسمح باستئناف عروض السامبا

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

من هم المرشحون لجائزة نوبل للآداب المنتظر إعلانها اليوم؟

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «تليفون بقرص» لطارق فهمى

روافد للنشر تصدر كتاب «من فانكا إلى تشيخوف» لــ سوسن الشريف

«نويرة» تتغنى بأعمال وطنية ورومانسية بالمسرح الكبير