البابا تواضروس يدشن كاتدرائية العذراء وأبوسيفين بالإسكندرية (فيديو)

تراس منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداس تدشين كاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد أبوسيفين والأنبا كاراس السائح- ببشائر الخير ٣ بالقباري بالإسكندرية.وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس زيارته الرعوية إلى محافظة الإسكندرية، حيث ألقى عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية.وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة البابا تواضروس للإسكندرية ستستمر حتى السبت المقبل، وتتضمن عدة فعاليات رعوية على مدار أيام الزيارة تبدأ باجتماعه الأسبوعي بالمرقسية.وأشار المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ" الدستور"، إلى أن البابا تواضروس يدشن صباح اليوم الخميس، كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبوسيفين والقديس الأنبا كاراس في بشائر الخير 3، ويدشن البابا السبت المقبل في ختام زيارته الرعوية كنيسة مارجرجس في الشاطبي، وذلك بالتزامن مع احتفالها بمرور 75 عاما على إنشائها.ويشهد طقس التدشين للكنائس الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، بينهم الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والذي تتبعه رعويا وإداريا كاتدرائية بشائر الخير، والأنبا بافلي، أسقف قطاع عام كنائس المنتزة وشرق الإسكندرية.وكان الرئيس السيسي قد افتتح كنيسة بشائر الخير 3، منذ عدة أشهر خلال فعاليات افتتاح مشروع مدينة بشائر الخير 3.