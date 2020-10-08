سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 8-10-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 8-10-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:عالمياُ، تواصل بورصة الكويت، ارتفاعها خلال ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، ليصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحًا 53.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6325.17 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% رابحًا 25.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.10 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.78% رابحًا 43.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5689.49 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.9% رابحًا 39.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4480.67 نقطة.محليًا، تراجع أسعار الدينار الكويتي اليوم في معظم البنوك المحلية والأجنبية مقابل استقرار سعر الدينار في بنك بلوم أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.54.سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 8-10-2020تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.03 جنيه وللبيع 51.35، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.54، أما في بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.52، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.61.أسعار الدينار الكويتيوفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك العربي الافريقي الدولي انخفض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.47، أما في البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 48.07 جنيه وللبيع 51.54.كما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل في المصرف المتحد للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.53 جنيه وللبيع 51.54، كما تراجع الدينار ليسجل في بنك كريدي أجريكول للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.73 جنيه وللبيع 51.69.