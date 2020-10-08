سعر اليورو اليوم الخميس 8-10-2020 فى البنوك المصرية

يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 8-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:وعلي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في بنك اتش اس بي سي وبنك قناة السويس، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة والبنك الأهلي الكويتي.ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.57، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.54، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.59، أما في بنك بلوم سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.53، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58.سعر اليورو اليوم الخميس 8-10-2020 في البنوك المصريةوفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.58، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.53، أما في بنك مصر إيران سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.62، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.53.أسعار اليوروكما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.57، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.54.وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.44، جنيه وللبيع 18.62، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.53.