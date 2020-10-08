«تنفيذ 5 استراتيجيات».. تفاصيل برامج الحكومة خلال العام المالى الجارى

تستهدف الحكومة، خلال العام المالي الجاري، تنفيذ 5 استراتيجيات تشمل حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء المواطن المصري والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة الشعب، يتم تنفيذها من خلال 163 برنامجًا، بتكلفة إجمالية قدرها تريليون و934 مليون جنيه.واستحوذت استراتيجية تحسين معيشة المواطن على النسبة الأكبر منها بمبلغ 639.9 مليار جنيه، تليها استراتيجية بناء الإنسان المصري بمبلغ 254.2 مليار جنيه، ثم التنمية الاقتصادية بمبلغ 170.9 مليار جنيه.فيما انتقد البرلمان انخفاض نسبة الصرف على استراتيجيتي النهوض بمستويات التشغيل والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، باعتبارهما الأهم بالنسبة للتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يفسر بطء انطلاق الدولة اقتصاديًا في المجالات المدرة للربح.جاء ذلك في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول موازنة البرامج والأداء عن العام المالي الجاري، الذي أقره البرلمان في نهاية دور انعقاده المنقضي.