إجازة مدفوعة الأجر لمرشحي النواب خلال الانتخابات

كشف مصدر مُطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن جميع المرشحين لعضوية مجلس النواب سواء كانوا رؤساء وأعضاء مجلس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال العام وكذلك العاملين في الجهاز الإدارى للدولة يعتبرون فى إجازة مفتوحة من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه إعمالًا لأحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وقانون مجلس النواب يستحق المرشحين لعضويته إجازة مدفوعة الأجر خلال الجدول الزمني المحدد لإجراء الاستحقاق الانتخابي سلفًا، مشددًا على أنه يجب على المرشح أن يتقدم إلى جهة عمله بما يثبت ترشحه لخوض الماراثون الانتخابي رسميًا لإدراجه ضمن الحاصلين على إجازة مدفوعة الأجر وإلاّ يعتبر منقطع عن العمل خلال تلك الفترة ومن ثمّ يجوز إنهاء خدمته.كما أشار إلى أن الضوابط تشمل أيضًا حظر قيام أيًا من أعضاء الحملات الدعائية والانتخابية من العاملين على قوة الجهات التابعة للقطاع الحكومي أو العام أو الأعمال العام بممارسة أي عمل حزبى أو سياسى أو الترويج لمرشح أو أحزاب بعينها داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.وأوضح المصدر أن فترة الإجازة المدفوعة الأجر تمتد على مدار شهرين كاملين، بداية من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات النواب لعام 2021 اعتبارًا من 17 سبتمبر حتى يوم 26 سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن تمتد العملية الانتخابية حتى منتصف نوفمبر المقبل.