تعاون بين «قضايا الدولة» وجامعة «إسلسكا» لتنمية مهارات القيادة

أبرمت هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع وفد من جامعة إسلسكا مصر بين الجامعة والهيئة لتوثيق أوجه التعاون العلمي والقانوني والثقافي في مجالات الاهتمام المشتركة، وتنمية مهارات القيادة لدى مستشاري وقضاة هيئة قضايا الدولة.وقع البروتوكول المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني ومدير مكتب الدراسات القضائية بهيئة قضايا الدولة، والدكتور كريم الحناوي أمين عام جامعة إسلسكا.حضر توقيع البروتوكول المستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار حسين مصطفى النائب الأول لرئيس الهيئة، المستشار شحته غانم نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية، والمستشار يسرى مدنى المنسق العام لمركز الدراسات القضائية، وجيهان متولى مدير البرامج الحكومية بجامعة إسلسكا.تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تقدم دبلوم الدراسات العليا وماجستير إدارة الأعمال والعديد من الدورات التدريبية.