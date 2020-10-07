رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعاون بين «قضايا الدولة» وجامعة «إسلسكا» لتنمية مهارات القيادة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:51 م
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
عماد سليمان
طباعة
أبرمت هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع وفد من جامعة إسلسكا مصر بين الجامعة والهيئة لتوثيق أوجه التعاون العلمي والقانوني والثقافي في مجالات الاهتمام المشتركة، وتنمية مهارات القيادة لدى مستشاري وقضاة هيئة قضايا الدولة.

وقع البروتوكول المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني ومدير مكتب الدراسات القضائية بهيئة قضايا الدولة، والدكتور كريم الحناوي أمين عام جامعة إسلسكا.

حضر توقيع البروتوكول المستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار حسين مصطفى النائب الأول لرئيس الهيئة، المستشار شحته غانم نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية، والمستشار يسرى مدنى المنسق العام لمركز الدراسات القضائية، وجيهان متولى مدير البرامج الحكومية بجامعة إسلسكا.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تقدم دبلوم الدراسات العليا وماجستير إدارة الأعمال والعديد من الدورات التدريبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط «عنتيل الجيزة» بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدات وتصويرهن

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

«شائعة اختفاء فتاة الإسكندرية».. خلاف بين طالبة وأهلها وراء تركها المنزل

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
صفوت البياضي
«كورونا» وحالنا وماذا بعد
خالد عكاشة
هل لنا أن نخاف مثلهم؟
المزيد

الثقافة

عالم الواقع الافتراضي في «ممر الشاي الهندي» لـ محمد العون

«فخر العرب».. محمد صلاح يهوى قراءة روايات نجيب محفوظ وكتب التأمل

بدء فعاليات أمسية بـ«الأعلى للثقافة» للاحتفاء بدولة الصين (فيديو)

معنية بالأدب والفن.. «الثقافة» تدشن الإصدار الثاني من «الكرمة»