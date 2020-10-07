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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محكمة العباسية: 3 تنازلات عن الترشح لانتخابات النواب

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:38 م
محكمة العباسية
محكمة العباسية
حسام التمساح
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تلقت محكمة العباسية، برئاسة المستشار محسن دردير، اليوم الأربعاء، ٣ تنازلات عن الترشح لانتخابات النواب، وجاءت التنازلات، مرشح عن دائرة المطرية، ومرشح عن دائرة الساحل، ومرشح عن دائرة مدينة نصر.

كانت قد أعلنت محكمة العباسية عن الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب لمحكمة العباسية، والتي ضمت ٢٧٢ مرشحا، وذلك عقب استبعاد ٢٨ مرشحا وإعادة مرشح للقائمة النهائية، التي توزع على: الدائرة الأولي قسم شرطة الساحل ٢٢ مرشحا، والدائرة الثانية قسم روض الفرج ١٠ مرشحين، والدائرة الثالثة قسم الزاوية الحمراء ١٥ مرشحا، والدائرة الرابعة قسم الزيتون ١٤ مرشحا، والدائرة الخامسة قسم حدائق القبة ١٣ مرشحا، والدائرة السادسة قسم مدينة نصر ٥٤ مرشحا، والدائرة السابعة قسم التجمع ٤٣ مرشحا، والدائرة الثامنة قسم أول السلام ١٧ مرشحا، والدائرة التاسعة قسم عين شمس ٣٠ مرشحا، والدائرة العاشرة قسم المطرية ٢٧ مرشحا، والدائرة الحادية عشر قسم المرج ٢٧ مرشحا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.

وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام.

وتقوم اللجان بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشف أسماء المترشحين المقبولين بنظام الفردي والقوائم،عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح.

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