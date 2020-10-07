رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هيدى كرم: جزء ثانٍ من «سابع جار» قريبًا وعرض مسلسل «لؤلؤ» فى الشتاء المقبل

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:42 م
الفنانة هيدى كرم
الفنانة هيدى كرم
امير محمد خالد
طباعة
كشفت الفنانة هيدى كرم عن تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «سابع جار» خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، هى ما عطلت هذه الخطوة التى قرر صناع العمل اتخاذها، نظرًا للنجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول.
وتحدثت «هيدى»، فى حوار مع «الدستور»، عن مسلسلها المقبل «لؤلؤ»، الذى تواصل تصويره حاليًا، بمشاركة كل من أحمد زاهر ومى عمر، إلى جانب المسلسل الدرامى الآخر «كواليس»، الذى تنتظر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية بعدما انتهت من تصوير مشاهده.


■ بداية.. ما الذى دفعك للموافقة على المشاركة فى بطولة مسلسل «كواليس»؟
- أحببت الفريق الذى أتعامل معه فى المسلسل، وسبق أن تعاونا معًا فى العديد من الأعمال الناجحة، على رأسهم المنتج المنفذ رامى رزق الله، الذى تعاونت معه من قبل كمخرج، كما أن جميع الممثلين المشاركين مميزون ودرسوا شخصياتهم بكل دقة ومتحمسون للتجربة، وبالتالى الطاقة الموجودة فى «اللوكيشن» إيجابية ومختلفة، ويسود العمل الحب والاحترام والمهنية.
■ وماذا عن السيناريو والفكرة الأساسية التى يدور حولها العمل؟
- الفكرة الأساسية للمسلسل تدور حول شركة تدعى «كواليس» تجمع عددًا كبيرًا من الموظفين، والذين يلتقون بشكل يومى وتتشابك فيما بينهم العلاقات الإنسانية البسيطة الحقيقية، وذلك خلال ٢١ حلقة مدة كل منها ٢٠ دقيقة فقط، ما يجعل الأحداث سريعة ومثيرة، وشخصيتى فيها أعجبتنى جدًا، على الرغم من أننى قد أكون قدمت مثلها من قبل فى مسلسل «فرصة ثانية».
■ هل شعرتِ بأى قلق من العمل مع مخرج يقدم أول أعماله الدرامية؟
- إطلاقًا، لأن محب وديع مخرج «شاطر» ومتمكن من أدواته، ويعرف جيدًا ما الذى يحتاجه من كل مشهد وممثل، وعملت قبله مع عدد كبير من المخرجين، ويمكننى القول إنه من أفضلهم، وأتوقع أن يصبح مخرجًا كبيرًا يقدم العديد من الأعمال المميزة خلال الفترة المقبلة.
■ «كواليس» ٢٠ حلقة.. كيف ترين المسلسلات القصيرة بصفة عامة؟
- هذه المسلسلات تناسب المنصات الإلكترونية التى أعتبرها مستقبل صناعة الدراما فى العالم كله، فالكل حاليًا يحمل هاتفًا ذكيًا، كما أن التليفزيونات أصبحت «سمارت» مزودة بخدمات الإنترنت، لذلك أعتقد أن هذه المنصات «ستكتسح العالم»، لذلك انتشرت هذه المسلسلات بصورة كبيرة، ولاقت نجاحًا وترحيبًا فى مصر، وستساعد كثيرًا فى تقديم عدد كبير من الأعمال الفنية على مدار العام وليس خلال موسم بعينه.
■ ما طبيعة الشخصية التى تجسدينها فى مسلسل «لؤلؤ»؟
- أقدم فى «لؤلؤ» شخصية جديدة ومختلفة تمامًا وأعتبرها تحديًا لى، فهى امرأة أرستقراطية تحب الملابس الفاخرة من أغلى الماركات، وتعشق الأموال بصورة كبيرة، رغم أنها من طبقة الأغنياء، لذلك تتزوج من رجل ثرى مثلها لجمع مزيد من الأموال.
■ كيف وجدتِ العمل مع الفنان أحمد زاهر فى المسلسل؟
- أغلب مشاهدى فى العمل مع أحمد زاهر، ونحن نعرف بعضنا بعضًا بشكل جيد وتعاونا من قبل، وسعيدة بالعودة للوقوف أمامه من جديد، لأنه ممثل «شاطر» وقوى ويمتلك خبرة كبيرة، علمًا بأن هناك مشاهد ضرب وعنف تجمعنا سويًا.
■ متى سيُعرض العمل؟
- المسلسل سيعرض فى موسم الشتاء المقبل، ومتفائلة جدًا بذلك، وأرى أن العمل المميز يفرض نفسه فى أى وقت، سواء كان فى رمضان أو خارجه، وهو ما حدث معى من قبل فى مسلسل «سابع جار».
■ هل هناك تفكير فى تقديم جزء جديد من مسلسل «سابع جار»؟
- نعم سنقدم جزءًا جديدًا من المسلسل خلال الفترة المقبلة، والأمر تأجل بسبب حدوث أزمة مع الشركة المنتجة، لكن سنبدأ التصوير قريبًا، خاصة أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وشخصيتى فى الجزء الجديد ستتطور بشكل كبير، وأتمنى أن يظهر العمل بالشكل الذى ينتظره الجمهور.
■ ما سر قلة ظهورك فى السينما؟
- أنا بعيدة كثيرًا عن السينما بالفعل، وآخر عمل سينمائى قدمته كان منذ ٣ أو ٤ سنوات، وهو «اللى اختشوا ماتوا» مع كل من غادة عبدالرازق وعبير صبرى وسلوى خطاب وإيهاب فهمى، فى تجربة مميزة أعتز بها، لكن إنتاج السينما تأثر كثيرًا فى الفترة الأخيرة، ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم أجمع، وهناك أدوار عديدة عُرضت علىّ خلال هذه الفترة ورفضتها.
■ لماذا شاركتِ كضيفة شرف فى عدة أعمال إذن؟
- شاركت كضيفة شرف فى الفيلم الكوميدى «على بابا» مع كريم فهمى وأيتن عامر، وقدمت فيه شخصية فتاة مختلة عقليًا، وأحببت هذه التجربة جدًا، كما أشارك كضيفة شرف فى فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع الفنان كريم عبدالعزيز، والفيلم يعتمد على وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، وأنا واحدة منهم، وتم تأجيل عرضه بسبب فيروس «كورونا».
■ أخيرًا.. ما رأيك فى حالة الجدل التى أثارها تصريحك حول «التاتو»؟
- لا أعرف سبب الضجة التى حدثت حول تصريح «التاتو»، فهو أمر شخصى خاص بالفنان أو الإنسان بصفة عامة، فكل شخص لديه قناعات شخصية خاصة به، لكن «السوشيال ميديا» بـ«تعمل من الحبة قبة».

موضوعات متعلقة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

حقوقيون عن إعدامات «أجناد مصر»: القضية مرت بمراحل المحاكمة العادلة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

الصور

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

الأكثر قراءة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
صفوت البياضي
«كورونا» وحالنا وماذا بعد
خالد عكاشة
هل لنا أن نخاف مثلهم؟
المزيد

الثقافة

بدء فعاليات أمسية بـ«الأعلى للثقافة» للاحتفاء بدولة الصين (فيديو)

معنية بالأدب والفن.. «الثقافة» تدشن الإصدار الثاني من «الكرمة»

منها «الضليل».. 4 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

عبده: تولي «القومية للتوزيع» الشحن للمعارض الداخلية يوفر 30% على الناشرين