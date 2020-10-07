هيدى كرم: جزء ثانٍ من «سابع جار» قريبًا وعرض مسلسل «لؤلؤ» فى الشتاء المقبل

■ بداية.. ما الذى دفعك للموافقة على المشاركة فى بطولة مسلسل «كواليس»؟

■ وماذا عن السيناريو والفكرة الأساسية التى يدور حولها العمل؟

■ هل شعرتِ بأى قلق من العمل مع مخرج يقدم أول أعماله الدرامية؟

■ «كواليس» ٢٠ حلقة.. كيف ترين المسلسلات القصيرة بصفة عامة؟

■ ما طبيعة الشخصية التى تجسدينها فى مسلسل «لؤلؤ»؟

■ كيف وجدتِ العمل مع الفنان أحمد زاهر فى المسلسل؟

■ متى سيُعرض العمل؟

■ هل هناك تفكير فى تقديم جزء جديد من مسلسل «سابع جار»؟

■ ما سر قلة ظهورك فى السينما؟

■ لماذا شاركتِ كضيفة شرف فى عدة أعمال إذن؟

■ أخيرًا.. ما رأيك فى حالة الجدل التى أثارها تصريحك حول «التاتو»؟

كشفت الفنانة هيدى كرم عن تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «سابع جار» خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، هى ما عطلت هذه الخطوة التى قرر صناع العمل اتخاذها، نظرًا للنجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول.وتحدثت «هيدى»، فى حوار مع «الدستور»، عن مسلسلها المقبل «لؤلؤ»، الذى تواصل تصويره حاليًا، بمشاركة كل من أحمد زاهر ومى عمر، إلى جانب المسلسل الدرامى الآخر «كواليس»، الذى تنتظر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية بعدما انتهت من تصوير مشاهده.- أحببت الفريق الذى أتعامل معه فى المسلسل، وسبق أن تعاونا معًا فى العديد من الأعمال الناجحة، على رأسهم المنتج المنفذ رامى رزق الله، الذى تعاونت معه من قبل كمخرج، كما أن جميع الممثلين المشاركين مميزون ودرسوا شخصياتهم بكل دقة ومتحمسون للتجربة، وبالتالى الطاقة الموجودة فى «اللوكيشن» إيجابية ومختلفة، ويسود العمل الحب والاحترام والمهنية.- الفكرة الأساسية للمسلسل تدور حول شركة تدعى «كواليس» تجمع عددًا كبيرًا من الموظفين، والذين يلتقون بشكل يومى وتتشابك فيما بينهم العلاقات الإنسانية البسيطة الحقيقية، وذلك خلال ٢١ حلقة مدة كل منها ٢٠ دقيقة فقط، ما يجعل الأحداث سريعة ومثيرة، وشخصيتى فيها أعجبتنى جدًا، على الرغم من أننى قد أكون قدمت مثلها من قبل فى مسلسل «فرصة ثانية».- إطلاقًا، لأن محب وديع مخرج «شاطر» ومتمكن من أدواته، ويعرف جيدًا ما الذى يحتاجه من كل مشهد وممثل، وعملت قبله مع عدد كبير من المخرجين، ويمكننى القول إنه من أفضلهم، وأتوقع أن يصبح مخرجًا كبيرًا يقدم العديد من الأعمال المميزة خلال الفترة المقبلة.- هذه المسلسلات تناسب المنصات الإلكترونية التى أعتبرها مستقبل صناعة الدراما فى العالم كله، فالكل حاليًا يحمل هاتفًا ذكيًا، كما أن التليفزيونات أصبحت «سمارت» مزودة بخدمات الإنترنت، لذلك أعتقد أن هذه المنصات «ستكتسح العالم»، لذلك انتشرت هذه المسلسلات بصورة كبيرة، ولاقت نجاحًا وترحيبًا فى مصر، وستساعد كثيرًا فى تقديم عدد كبير من الأعمال الفنية على مدار العام وليس خلال موسم بعينه.- أقدم فى «لؤلؤ» شخصية جديدة ومختلفة تمامًا وأعتبرها تحديًا لى، فهى امرأة أرستقراطية تحب الملابس الفاخرة من أغلى الماركات، وتعشق الأموال بصورة كبيرة، رغم أنها من طبقة الأغنياء، لذلك تتزوج من رجل ثرى مثلها لجمع مزيد من الأموال.- أغلب مشاهدى فى العمل مع أحمد زاهر، ونحن نعرف بعضنا بعضًا بشكل جيد وتعاونا من قبل، وسعيدة بالعودة للوقوف أمامه من جديد، لأنه ممثل «شاطر» وقوى ويمتلك خبرة كبيرة، علمًا بأن هناك مشاهد ضرب وعنف تجمعنا سويًا.- المسلسل سيعرض فى موسم الشتاء المقبل، ومتفائلة جدًا بذلك، وأرى أن العمل المميز يفرض نفسه فى أى وقت، سواء كان فى رمضان أو خارجه، وهو ما حدث معى من قبل فى مسلسل «سابع جار».- نعم سنقدم جزءًا جديدًا من المسلسل خلال الفترة المقبلة، والأمر تأجل بسبب حدوث أزمة مع الشركة المنتجة، لكن سنبدأ التصوير قريبًا، خاصة أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وشخصيتى فى الجزء الجديد ستتطور بشكل كبير، وأتمنى أن يظهر العمل بالشكل الذى ينتظره الجمهور.- أنا بعيدة كثيرًا عن السينما بالفعل، وآخر عمل سينمائى قدمته كان منذ ٣ أو ٤ سنوات، وهو «اللى اختشوا ماتوا» مع كل من غادة عبدالرازق وعبير صبرى وسلوى خطاب وإيهاب فهمى، فى تجربة مميزة أعتز بها، لكن إنتاج السينما تأثر كثيرًا فى الفترة الأخيرة، ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم أجمع، وهناك أدوار عديدة عُرضت علىّ خلال هذه الفترة ورفضتها.- شاركت كضيفة شرف فى الفيلم الكوميدى «على بابا» مع كريم فهمى وأيتن عامر، وقدمت فيه شخصية فتاة مختلة عقليًا، وأحببت هذه التجربة جدًا، كما أشارك كضيفة شرف فى فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع الفنان كريم عبدالعزيز، والفيلم يعتمد على وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، وأنا واحدة منهم، وتم تأجيل عرضه بسبب فيروس «كورونا».- لا أعرف سبب الضجة التى حدثت حول تصريح «التاتو»، فهو أمر شخصى خاص بالفنان أو الإنسان بصفة عامة، فكل شخص لديه قناعات شخصية خاصة به، لكن «السوشيال ميديا» بـ«تعمل من الحبة قبة».