ضبط شابين لإجراء تحويلات مالية بـ10 ملايين جنيه في بورسعيد

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط متهمين أجريا تحويلات مالية غير مشروعة قيمتها 10 ملايين جنيه في محافظة بورسعيد.أكدت التحريات ممارسة حاصل على بكالوريوس تجارة، وتاجر ومستورد نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وبيعها للتجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء وتسليم ما يقابلها بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من خلال حوالات بنكية مقابل عمولة.فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأمكن ضبط المتحرى عنه الأول.بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى بلغت 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.