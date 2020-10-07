غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

تواصل وحدات المرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم، واستبدال اللوحات المعدنية القديمة- أرقام فقط- باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"، خلال المدة الزمنية التي ستنتهي في 20 أكتوبر 2020.وأكدت وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، أنه يتبقى 14 يومًا على نهاية المهلة المحددة من وزارة الداخلية، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتخلفين عن تركيب الملصق، بتوقيع غرامات مالية عليهم قد تصل إلى 8 آلاف جنيه، مع سحب التراخيص لحين تركيب الملصق.