صور حريق سوق «السهاريج» في قنا

تنشر «الدستور» الصور الأولى للحريق الذي اندلع في عدد من المحال التجارية، صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة السهاريج، إحدى أكبر الأسواق التجارية بمدينة قنا.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد باشتعال النيران في عدد من المحال التجارية، عبارة عن معارض ملابس وسجاد بمنطقة السهاريج بمدينة قنا.وهرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى موقع الحادث بمدينة قنا، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف أسباب الحريق وحصر التلفيات.