تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 7-10-2020

سعر الدينار الكويتي







كما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.55، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.58، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.55، كما تراجع سععر الدينار أمام الجنيه في البنك الاهلي الكويتي ليسجل للشراء 48.07 جنيه وللبيع 51.55، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.84 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.55، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.48 جنيه وللبيع 51.55.

ينشر لكم موقع «الدستور»اليوم الأربعاء 7-10-2020 من خلال هذا التقرير، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:عالمياُ، اختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، علي ارتفاع كافة مؤشراتها لليوم الثاني علي التوالي، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحًا 59.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6272.01 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% رابحًا 24.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4399.91 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% رابحًا 47.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5645.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحًا 19.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4440.79 نقطة.محليًا، تراجعاليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي والبنك التجاري الدولي، ومقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي والبنك المصري لتنمية الصادرات.استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 47.80 جنيه وللبيع 51.58، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.65، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.58، وفي بنك بلوم سججل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 51.58.أسعار الدينار الكويتيوفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.55، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.58، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.58، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.64، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.58 جنيه وللبيع 51.53.اقرأ أيضا: