سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 6-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 6-10-2020

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 51.55، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.56، كما استقر سعر الدينار امام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.2، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.69 جنيه وللبيع 51.58.



أسعار الدينار الكويتي وفي بنك عودة ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.58، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 48.13 جنيه وللبيع 51.58، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.1، كما بلغ سعر الدينار في بنك مصر للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.58، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.58.



وفي المصرف المتحد تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 47.51 جنيه وللبيع 51.55، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.85 جنيه وللبيع 51.68، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.80 جنيه وللبيع 51.55، كما انخفض سعر الدينار امام الجنيه ليسجل في بنك الاسكندرية للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.55، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.58 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74.