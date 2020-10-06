سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 6-10-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:27 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 6-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، أغلقت بورصة الكويت، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، على ارتفاع كافة المؤشرات باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، حيث زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحًا 7.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6212.33 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسرًا 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4375.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5597.57 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.06% رابحًا 2.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4421.04 نقطة.
محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات.
عالميًا، أغلقت بورصة الكويت، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، على ارتفاع كافة المؤشرات باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، حيث زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحًا 7.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6212.33 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسرًا 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4375.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5597.57 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.06% رابحًا 2.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4421.04 نقطة.
محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات.
سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 6-10-2020
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 51.55، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.56، كما استقر سعر الدينار امام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.2، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.69 جنيه وللبيع 51.58.
وفي المصرف المتحد تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 47.51 جنيه وللبيع 51.55، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.85 جنيه وللبيع 51.68، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.80 جنيه وللبيع 51.55، كما انخفض سعر الدينار امام الجنيه ليسجل في بنك الاسكندرية للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.55، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.58 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74.
أسعار الدينار الكويتيوفي بنك عودة ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.58، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 48.13 جنيه وللبيع 51.58، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.1، كما بلغ سعر الدينار في بنك مصر للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.58، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.58.
وفي المصرف المتحد تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 47.51 جنيه وللبيع 51.55، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.85 جنيه وللبيع 51.68، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.80 جنيه وللبيع 51.55، كما انخفض سعر الدينار امام الجنيه ليسجل في بنك الاسكندرية للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.55، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.58 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74.