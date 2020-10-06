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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نبيلة مكرم: مبادرة «اتكلم مصري» تستهدف هوية مصر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:59 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء على
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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، لبحث آليات التعاون بين وزارت الهجرة والثقافة لنشر مبادرة «اتكلم مصري» لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم أنه تم الاتفاق على تدشين الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم مصري» وربطها بالصفحات الخاصة لوزارتي الدولة للإعلام والثقافة، لنشر الأعمال الدرامية المصرية، ونشر الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة والمسابقات الثقافية لتحفيز أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللهجة المصرية.

وأبدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، سعادتها بهذا التعاون بين الثلاث وزارات «الهجرة والإعلام والثقافة» لما لهم من صلة كبيرة بمبادرة «اتكلم مصري»، حيث أنها تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التي تكمن في الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية، مشيرة إلى أنها ليست مبادرة لمحو أمية اللغة العربية، لكنها تستهدف أيضًا تثبيت الهوية المصرية والثقافة المصرية والمبادئ التي نشأنا عليها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المبادرة من شأنها أيضًا التصدي إلى الحروب التي تستهدف طمس الهوية المصرية في الخارج، لافتة إلى أنها موجهه للمصريين بالخارج، ولكن بالتأكيد ستساعد الدولة في توعية أبنائنا المصريين بالداخل، حيث أنه سيتم إعداد برامج تساعد على توعية أبنائنا سواء في الخارج أو الداخل.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم ربط صفحتي وزارتي الإعلام والثقافة بصفحة مبادرة «اتكلم مصري» ونشر عليها العديد من الأعمال الدرامية المصرية البسيطة لتصل إلى الشباب المصري بالخارج، وكذلك الأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة، منوهة إلى أنها بدأت بالفعل في العديد من الأنشطة حيث تم عقد العديد من اللقاءات عبر الفيديوكونفرانس مع أبنائنا المصريين بالخارج، وتم الحديث عن حرب أكتوبر في ذكراها الـ47.

كما أعرب الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عن سعادته بالمبادرة، حيث أن أهدافها أكثر ارتباطًا بتعزيز الولاء والانتماء للوطن، وهو هدف من أهداف الدولة واستراتيجيتها 2030، فإن دورها هام جدًا لتعزيز الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم، وهذا لن يحدث دون المعرفة باللغة العربية واللهجة المصرية أو على الأقل المعرفة بأساسيات اللغة العربية لكي يستطيع التعامل مع وطنه.

وأضاف أنه سيتم التعاون مع وزارة الهجرة في إطار المبادرة من خلال الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة، وأيضًا المراكز الثقافية التي تهتم بالأنشطة الخاصة بالأطفال، فضلًا عن دار الأوبرا والمسرح وفنون تشكيلية، وأيضًا المسابقات الثقافية، حيث أن وزارة الثقافة لديها محتوى متنوع تستطيع من خلاله المساهمة العمل والتعاون مع وزارة الهجرة في إطار مبادرة «اتكلم مصري».

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