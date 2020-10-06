إخلاء سبيل مدير مطعم شهير بمدينة نصر بتهمة استغلال الأطفال فى العمل

قررت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل مدير مطعم أسماك شهير بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامه باستغلال الأطفال في العمل بدون السن القانونية.تعود تفاصيل الواقعة عقب ضبط مدير المطعم و15 طفلا يعملون داخل المطعم بالمخالفة للقانون، حيث تم اصطحاب الأطفال لنيابة أول مدينة نصر.البداية عندما شن رجال المباحث، حملة أمنية على المحلات التجارية، حيث تبين أن المطعم يعمل به 15 طفلا في أماكن متفرقة داخل المحل، مما يعد مخالفة لقانون الطفل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وضبط مديري المطعم.تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.