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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنصورة تبحث مع أمناء الكليات خطة العام الدراسى

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:35 م
أمناء الكليات
أمناء الكليات
أ.ش.أ
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ناقش أسامة عبد الفتاح موسى، أمين عام جامعة المنصورة، الثلاثاء، خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وشدد أمين عام جامعة المنصورة، بضرورة متابعة أمناء كليات الجامعة ومديري مختلف القطاعات بها لتطبيق الإجراءات الاحترازية بها لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ارتداء الكمامات الواقية انتشار المطهرات داخل مكان العمل، التباعد الاجتماعى في محل العمل).

وأكد أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في تقليل فرص الإصابة بكورونا بين المنتمين لجامعة المنصورة، ما يساعد على انتظام سير الدراسة بها بالنسبة للطلاب المصريين والوافدين، ما ينعكس بالإيجاب على صورة الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك عقب اجتماع أسامة عبدالفتاح، أمين عام جامعة المنصورة وأمناء الجامعة المساعدين، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة مع أمناء الكليات ومديري الإدارات بمختلف قطاعات الجامعة بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة، لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

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