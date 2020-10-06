ظهر خلال الساعات الماضية أقوال متضاربة حول مواعيد دخول المدارس والجامعات 2020 عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فريق يؤكد موعد الدراسة في 17 أكتوبر الجاري، وفريق يقول بتأجيل مواعيدها نظرًا لوباء كورونا المستجد، إلا أن وزارة التربية و التعليم أكدت إنه لا نية لتأجيل موعد دخول المدارس، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول من يوم السبت 17 أكتوبر، وينتهي يوم 21 يناير 2021، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم 21 فبراير وينتهي يوم 24 يونيه، ومع الأقوال المتضاربة التي ينشرها رواد مواقع التواصل تصدرت عمليات البحث حول موعد الدراسة.

«الدستور» تنشر خطة وزارة التربية والتعليم خلال بداية العام الدراسي وموعده.

مواعيد دخول المدارس والجامعات 2020

17 أكتوبر هو بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021 حتى يوم 24 يونيه عام 2021، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر بياناتها خلال الفترة الماضية.

الخطة الدراسية للعام الدراسي 2020

ونظرًا لما يمر به العالم من وباء كورونا المستجد، تم تقليص أيام الدراسة وفقا لخطة الوزارة تفاديا لأي مخاطر وحفاظا على سلامة الطلاب.

وأما عن مواعيد دخول المدارس والجامعات 2020، والخطة الدراسية لطلاب مرحلة رياض الأطفال الحضانة، بداية من «كي جي 1» حتى الصف الثالث الابتدائي، نظام الدراسة في المدارس ذات الفترة الواحدة سيكون الحضور 4 أيام في الأسبوع، وأما المدارس التي تعمل على فترتين سيكون مدة الدراسة فيها 3 أيام.

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ومن الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس ستكون مدة الدراسة في المدارس التي فيها فترة واحدة سيكون عدد الأيام الدراسية 2 يوم، وأما المدارس التي تعمل على فترتين سيكون الدراسة فيها 3 أيام.

وأما من المرحلة الإعدادية من الصف الأول حتى الصف الثالث الإعدادي سيكون الدراسة فيها يوميا ما عدا الجمعة الأجازة الرسمية.

ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي مدة الدراسة فيها يومين في الأسبوع فقط.

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