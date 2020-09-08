قرارات وزير التربية والتعليم| مواعيد دخول المدارس 2020-2021 في مدارس وجامعات مصر

مواعيد دخول المدارس 2020-2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مؤخرا موعد بدء الدراسة للمدارس والجامعات في مصر 2020 للعام الدراسي الجديد 2020-2021، ويبدأ الفصل الدراسي الجديد الأول يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتستمر مدة الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، وينتهي الفصل الدراسي يوم 21 يناير 2021.



موعد بدء الدراسة 2020-2021

وحاليا تعتمد خطة الوزارة بشكل أساسي علي تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في مختلف الصفوف التعليمية خاصة بالمدارس التي بها كثافات طلابية عالية، مع تقليل التعامل المباشر وتجمعات الطلابية لأقصى حد خاصة في مراحل رياض الأطفال وصفوف الابتدائية لمنع حدوث انتشار للعدوي في حالة إصابة أي طفل، وبالنسبة للإجراءات الوقائية، فتشرف وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة والسكان، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في مختلف المدارس التي تشمل تقليل عدد مرات حضور التلاميذ لللمدارس أسبوعيا، وتخصيص غرف عزل في كل مدرسة لوضع الحالات المشتبه بإصابتها لحين التعامل معها طبيا.



يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي أوقفت تماما الدراسة بالمدارس المصرية بعد ظهور حالات مصابة فعليا بفيروس كورونا المستجد في الربع الأول من مارس الماضي 2020 وعملت جاهده بإيصال المادة العلمية للطالب بمختلف الطرق الحديثة والإلكترونية أيضا.



وتجتهد الدولة المصرية بكل طاقتها وبمختلف قطاعتها تذليل العقبات عن طلبة وطالبات مصر بمختلف أعمارهم ومراحلهم التعليمية المختلفة خاصة ما تمر به جمهورية مصر العربية من انتشار وباء فيروس كورونا، وتؤكد الدولة دائما في بيانتها التي تصدر من وزراتها مختلفة عن اتخاذ كافة معايير وإجراءات الوقائية واحترازية شديدة للحد من انتشار الفيروس وخوفا أولا على صحة الطلبة والمواطنين.

