نشرة وظائف وزارة القوى العاملة 2020.. رواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نشرة وظائف وزارة القوى العاملة 2020 ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية العام الماضي؛ لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وعمل لائق لهم، وتتضمن نشرة وظائف وزارة القوى العاملة الجديدة 3 آلاف و255 فرصة عمل للذكور والإناث، برواتب تتراوح ما بين 1200 جنيهًا وتصل حتى 7 آلاف جنيهًا.

وظائف وزارة القوى العاملة 2020

وقال سعفان، في تصريحات صحفية، إن وظائف وزارة القوى العاملة 2020 الجديدة، تضم وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، تتميز بتوفير التأمين الصحي والاجتماعي على العاملين، وذلك من خلال 34 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال شهر أكتوبر 2020، بأجور تبدأ من 1200 لتصل إلى 7000 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.

فرص عمل وظائف وزارة القوى العاملة 2020 الجديدة

وأوضح وزير القوى العاملة، أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 27 مهندس إنتاج، 53 مهندس كهرباء، و65 مهندسا زراعيا، و4 محاسبين، و10 أطباء بيطريين، و374 ضابط أمن مؤهل عالي، و3 مهندسين ميكانيكا، و8 مهندسين عمليات، و3 مهندسين أجهزة، براتب يصل لـ 3250 جنيه، وعمل لفترة 9 ساعات، على أن يكون ومتوسط السن من 21 سنة حتى 40 سنة.

كما تتضمن الوظائف المتوفرة "102 عمال خدمات، و30 سيدات تفتيش حتى سن 40 سنة، و 1159 عامل إنتاج، و255 عامل تجميع، و21 عامل مخازن، و70 مشرف أمن، و40 فني إنتاج، و50 مراقب جودة، و23 عامل مطعم، و20 سائق رخصة خاصة مهنية، و70 فني لحام كهرباء، و30 فني دوكو سيارات، و30 فني فيبر".

وتشمل الفرص مسئول مبيعات، وعضو فريق، وكاشير، وعمال اورليه، وعامل مكواة، وعامل مقصدار، ونجار، واسترجي، وفني تركيبات، وفني تحليج، ومدخل بيانات وطباخ .ومندوب مبيعات، وعامل سنجر.

موقع وزارة القوى العاملة

وعن كيفية التقديم إلى إحدى الوظائف المتوافرة، أوضحت وزارة القوى العاملة أن التقديم يتم عبر موقع وزارة القوى العاملة من "هنــــــا".

وبعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم اختيار "النشرة القومية للتشغيل” تحت مسمى “برنامج طالبي العمل” وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم للوظيفة.