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مصر

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:26 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
عبدالله هشام
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أصبحت خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة محل بحث الكثير من العمالة المؤقتة والعمالة اليومية خلال الفترة الحالية تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري 2020، حيث يحرص الكثيرين على الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من وزارة القوى العاملة بواقع الـ500 جنيه لكل شهر، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

منحة العمالة غير المنتظمة

وقال هيثم سعدالدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي، موضحًا أن القوى العاملة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن آلية استكمال صرف الـ500 جنيه كمنحة طوارئ.

رابط موقع وزارة القوى العاملة من هنا

 وقال سعد الدين، في تصريحات صحفية، أن وزارة القوى العاملة صرفت منحة العمالة غير المنتظمة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم. خلال الـ3 أشهر نحو ملياري جنيه و400 مليون و314 ألف جنيه، صرفت على 3 مراحل، كل مرحلة قيمتها 500 جنيه لكل عامل مستحق، بإجمالي 1500 جنيه.

وزارة القوى العاملة تكشف آلية صرف منحة الـ500 جنيه

وحول آلية صرف منحة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة المعروفة إعلاميًا بـمنحة الـ500 جنيه، أوضح المتحدث باسم "القوى العاملة" أن آلية الصرف الجديدة للمنحة سيتم تحديدها من قبل لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، موضحًا أن الآلية الجديدة للصرف لن تبعد عن الآلية السابقة.

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خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

1- ستبدأ وزارة الاتصالات في إرسال رسالة SMS على أرقام الهاتف المحمول المسجلة باسم العامل المستفيد تتضمن موعد صرف المنحة.

2- سيتم توزيع العمالة المستفيدة من المنحة على عدة مجموعات في كل دفعة من الدفعات الثلاث خلال المرحلة.

3- . سيتم إنهاء صرف كل دفعة خلال 5 أيام.

4- سيتم صرف الـ500 جنيه من خلال كارت ATM الذي تسلمه العامل المستحق للمنحة في بداية المرحلة الثانية

5- سيبدأ الصرف من خلال 14 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.

6- من المتوقع صرف المرحلة الرابعة لنفس العمالة التي صرفت خلال المراحل الثلاث السابقة.

7- تفعل كارت ATM تلقائيا ليكون جاهزًا للصرف، بعد وصول رسالة بـ24 ساعة.

8- تصرف المنحة على 3 دفعات خلال 3 أشهر متتالية (أكتوبرـ نوفمبر- ديسمبر).

9- سيتم تحديد يومين للمتخلفين عن الصرف في كل دفعة من قبل وزارة القوى العاملة.

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