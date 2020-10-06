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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: المصريون حققوا معجزة تاريخية فى حرب أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:32 م
عبدالله زين الدين
عبدالله زين الدين
عائشة حسن
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أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل نقل النواب، أن حرب أكتوبر 1973 معجزة تاريخية حققها المصريون، فلم يكن الجيش المصرى العظيم هو البطل الوحيد فيها، ولكن لعب الشعب دورًا محوريًا لم يقل أهمية عن الدور الذى كان يقوم به الجنود على الجبهة، ليقف خلف جيشه العظيم ويخوض هو الآخر حربًا ضد الشائعات والحرب النفسية.
وأضاف زين الدين، في بيان له، أن الحرب أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على إنجاز عمل جسور، يستند إلي شجاعة القرار، ودقة الإعداد والتخطيط، وبسالة الأداء والتنفيذ، مما أكد للجميع أن الشعب المصري ضرب أروع صور البطولة ووقف إلى جوار قواته المسلحة.

وتابع: "أعطت قواتنا المسلحة درسًا نموذجيًا يحتذى به فى فنون الحرب والقتال وإدارة المعارك من خلال التكتيك القتالى والتخطيط الاستراتيجى والقيادة الرشيدة، وقدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة فى ملحمة تاريخية رائعة شهد لها العالم أجمع مما جعلها مادة للدراسة فى جميع المعاهد العسكرية فى العصر الحديث".
وأشار إلى أن ذكريات يوم السادس من أكتوبر العاشر من رمضان أشبه ما يكون بملحمة وطنية شارك فيها كل أبناء الوطن العربي الكبير، وتجلى فيها مقدرة كل الأقطار العربية على الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن الأمن القومي العربي، فالتضامن العربي الذي ظهر بوضوح في حرب أكتوبر دليل قاطع على بداية شعور العرب ولأول مرّة في تاريخهم المعاصر بالخطر على أمنهم القومي والاستراتيجي ولذلك توج هذا التضامن بنصر عسكري كبير فخر به الجميع.

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