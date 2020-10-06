فايننشال تايمز: فيسبوك يتحدى «قمع أردوغان»

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن شركة فيس بوك تتحدى قوانين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تقمع حرية التعبير عن الرأي بقوانين مضادة.وتابعت أن قانون أردوغان الجديد يطالب شركات التكنولوجيا التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا بتخزين بيانات المستخدمين في البلاد وتعيين مسئول محلي لمراقبتها.وأضافت أن فيس بوك اتخذ قرار بتعيين مسئول لتخزين كافة المعلومات أو أي منشورات يتم حذفها لأي سبب، ما يمهد الطريق لمواجهة مع حكومة أردوغان يمكن أن ينتهي بحجب الموقع.وقال مصدران مطلعان على الأمر إن الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها أبلغت الحكومة التركية في الأيام الأخيرة أنها لن تلتزم بالتشريع الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.وأوضحت الصحيفة أن قرار فيس بوك من شأنه أن يجد ترحيب واسع النطاق من قبل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذين طالبوا باقي الشركات بعدم الرضوخ لتعنت أردوغان واجراءاته شديدة القسوة التي تهدف إلى قمع حرية التعبير.وتابعت أن ما فعلته فيس بوك بمثابة ضربة كبرى لحكومة اردوغان التي تخطط للسيطرة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.