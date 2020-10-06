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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 أسرار للاستفادة من الفيتامينات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:47 ص
الفيتامينات والمكملات
الفيتامينات والمكملات الغذائية
وكالات
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قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح لتحقيق الاستفادة القصوى من تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية.

جاء هذا في مقال نشرته نتاليا لوكينا في موقع "لايف هاك" تحت عنوان: "5 أسرار للاستفادة القصوى من الفيتامينات والمكملات الغذائية".

واستهلت الخبيرة الغذائية مقالها بالإشارة إلى، أن "الكثيرين يقبلون على تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية من أجل التمتع بحالة صحية جيدة، إلا أنها أشارت إلى أن هناك تحديات تتعلق بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية ترتبط بمواعيد وطريقة التناول".

وفي محاولة لوضع حلول لهذه التحديات وتحقيق أعلى درجة من الاستفادة من المكملات، وضعت نتاليا 5 حلول وصفتها بالأسرار الخمسة للفيتامينات والمكملات الغذائية.

السر الأول:

تناول فيتامينات ب1، وب 12، والحديد خلال النصف الأول من اليوم، حيث تلعب هذه المغذيات الدقيقة خاصة لو كانت بكميات كبيرة في تنشيط الجسم في النصف الأول.

السر الثاني:

تناول كافة الفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الدهون مع وجبة تحتوي على دهون.

الفيتامينات التي تذوب في الدهون وهي "أ، إي، د، ك"، وكذلك المكونات الدقيقة التي تذوب في الدهون مثل، CoQ-10 والليكوبين، واللوتين والكاروتينات الأخرى تحتاج إلى وجود دهون حتى يتم امتصاصها جيدا.


السر الثالث:

تناول الكالسيوم والمغنيسيوم في الليل، فهذه المعادن تلعب دورا هاما في مساعدة الجسم على الاسترخاء.

ويستخدمها الجسم في الليل كمرخي طبيعي للعضلات. وأظهر أحد الأبحاث الطبية أن أنماط اضطرابات النوم، مثل نقص النوم العميق تكون مصحوبة بنقس مستويات الكالسيوم.

السر الرابع:

اجعل هناك فاصلا زمنيا مدته 4 ساعات بين تناول مكملات الكالسيوم والحديد.

الكالسيوم والحديد يمنعان امتصاص بعضهما البعض ولذلك من الأفضل أن يتم تناولهما في أوقات مختلفة في اليوم، كما أن فيتامين سي يحسن بشكل كبير امتصاص الحديد.

ويفضل أن تتناول مكملات الحديد السائل مع فيتامين سي، مصحوبة بالماء أو عصير البرتقال.

السر الخامس:

لا تشرب صودا أو شاي أو قهوة خلال ساعتين من تناول المكملات الغذائية بدون مضادات أكسدة ويمنع البوليفينول الموجود في العديد من المشروبات امتصاص الفيتامينات والمعادن ولذلك تناول مكملاتك مع الماء أو العصير.

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