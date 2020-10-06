رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«روائح النفس الكريهة» تطارد مصابى كورونا بعد تعافيهم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
مصابى كورونا
مصابى كورونا
وكالات
طباعة
إلى جانب الحمى والسعال، فإن أحد الأعراض الرئيسية لـ«كوفيد- 19» هو فقدان حاسة الشم، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون العلامة الوحيدة، ويمكن أن تستمر المشكلة لأشهر بعد زوال المرض.

ويصيب فقدان الشم أكثر من نصف مرضى فيروس كورونا، ويقول معظمهم إنهم غير قادرين على تذوق أي شيء، ولكن عندما تبدأ الحواس في التعافي، قد يكون هناك شيء أسوأ، حسب صحيفة «ديلي ميل».

ويتحدث الكثيرون الآن عن «الروائح الوهمية»- تصور الروائح التي ليست موجودة بالفعل- ولا شيء منها تقريبا لطيف، أفاد بعضهم بوجود رائحة دائمة للسجائر أو نفايات متعفنة.

ويقول آخرون إن النكهات المألوفة والمريحة مثل الخبز الطازج أصبحت فاسدة ولا تطاق، تسمى هذه الحالة «فانتوسميا»، ويقول الأطباء إن الأعراض المرتبطة بكوفيد لا تشبه أي شيء رأوه من قبل.

الفيروسات التي تؤثر على حاسة الشم يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب الصغيرة في ممر الأنف، مما يتسبب في فقدان الحاسة حتى بعد مغادرة الفيروس للجسم، ومع تعافي الأعصاب تعود إلى نشاطها بسرعات مختلفة، مما يؤدي إلى تشوه الشم.

ويقول البروفيسور كارل فيلبوت، من كلية الطب في نوريتش: «فانتوسميا شائعة جدًا في التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وتبدأ دائمًا بفقدان حاسة الشم».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتوجيه السيسى.. إعفاء 2.2 مليون طالب من المصروفات الدراسية

إخلاء سبيل بسمة مصطفى بعد استجوابها من النيابة العامة

إرشادات صارمة بشأن الموافقة على لقاح كورونا من البيت الأبيض

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

الصور

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادى الزمالك بعد قرار الأوليمبية

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

«روائح النفس الكريهة» تطارد مصابى كورونا بعد تعافيهم

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

نتائج كارثية لعقار استخدم لمرضى كوفيد- 19 بالمستشفيات

دراسة: عقار الإيدز غير ناجح فى علاج كورونا

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«زوربا حياته ومغامراته» بضيافة سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

«الخط العربى والعمارة الإسلامية».. محور العدد 50 من «حروف عربية»

حفل إطلاق رواية «إنجيل مها» بأتيليه القاهرة.. الليلة

مؤسسة شمس للنشر تصدر كتاب «خطاب السعادة»