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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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شريف إدريس ينضم لأبطال «النهاردة يوم جميل» أمام زينة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:49 ص
شريف إدريس
شريف إدريس
حسين الجندي
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قال الفنان شريف إدريس، إنه انضم إلى صناع فيلم "النهاردة يوم جميل"، والذي تقوم ببطولته الفنانة زينة وعدد كبير من النجوم.

وقال "شريف"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحب أقولكم خبر لطيف قبل ما أنام.. أنا انضميت لأسرة فيلم (النهاردة يوم جميل) بطولة زينه وأحمد وفيق ونجلاء بدر وباسم سمرة وانتصار ورمزي العدل ونجوم أخرون.. الفيلم قصة علاء سليمان وسيناريو وحوار دينا السقا ونيڤين شلبي.. وإنتاج شركة أرت هاوس أستاذ شريف مندور وإخراج أستاذة نيڤين شلبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف إدريس مشاركته في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.

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