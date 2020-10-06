الشعر الإسرائيلى.. من الزهو فى 67 لخيبة الأمل فى 73

الشعر العبري ما بين 67 وحرب 73



القصائد بعد حرب أكتوبر



عبر الشعر الصهيوني عن الحرب من خلال الشعراء الذين شاركوا في ميادين القتال فكانت باعثًا لكتابة قائدهم، وأيضًا بعد الحرب وكيف عبر الشعر في دولة الكيان الصهيوني عن الانهزام والأرواح المبددة وغيرها.عبر الشعراء الإسرائيليين عن تلك الخيبة الكبيرة للأمل في شعرهم بعد حرب أكتوبر، وهناك بعض القصائد التي وصفت الحرب وكانت للمجندين الشعراء، وهناك من حاول أن يستشرف مسقبل لا تبدو ملامحة جلية، والكثير مما اتخذه الشعراء من قصائدهم مساحة للبوح والصراخ.وكان أول شاعر هو أوري تسفي جرينبرج 1896- 1981، والذي نشر قصيدة له في صحيفة "هايسخيل" هانيعلام ميكول راعيون، وبالعربية "العقل الخاوي من الفكرة" يقول فيها.إذا ما تقدمت قوات معادية ولو لمتر واحدعبر خط الماء إلى سيناء مرة أخرىصوب الصحراءفسيحمر لون الرمال هناكوكذا لون الثلجعلى جبل الشيخوسيتلألأ على رأس العرب تاجكان مخصصا لناومن الذين كتبوا الشعر قبل حرب أكتوبر محاولا النفخ في بوق التنبيه للإسرائيليين كان الشاعر حاييم جوري.وجوري كان عضوا في "سرايا الصاعقة" أو ما اصطلح عليه باسم "البالماح"، في الفترة من 1942، وحتى 1947، وسافر إلى المجر كمبعوث لكي يساعد في تهريب اليهود إلى فلسطين، كما شارك في حرب 48، ضمن لواء النقب والذي احتل مدينة ام رشراش، وحظى ديوانه الأول زهور النار 1949 وخاصة قصائده عن حرب 1948 بشهرة واسعة، وكانت وما تزال تتلى في المراسم التأبينية لقتلى الحرب، كذلك لا تخلو منها أيه مختارات شعرية أو كتاب مدرسي.وهناك قصيدة كتبها جوري عام 1969، وتنبأ فيها بحرب أكتوبر أو بالأحرى ماذا سيفعل المصريون إن عبروا القناة، يقول جوري في قصيدته.رجاءسامحوني وأحذيتكم الكبيرة في حالة سكونعلى تلك الرمالواصفحوا في صمت عنيأيها الرفاقيا رفاق الظلامها أنا ذا أقف وأشاهد وجوهكم من علٍفي هدوء صاخبوعبر مسافة تتلاشىوبصحبتي نفسي التي صارت غيمتيرجاءسامحوني وأحذيتكم الكبيرة في حالة سكونعلى تلك الرماليا رفاق الظلامجعلت نفسي رقيةلففت التمائمتدرجت في مراتب الصلاةلكني لست النبي اليشعوليس عندي ما أقولهعن هذه الرمالها أنا ذا أقف في وجه ريح غريبةتحت سماء الجنوب التي اعتادت ذلكفوق أرض تصرخونفسي منزعجةأشاهدكم من علإلى أن يحل الظلامإلى أن يأمرونني بترككم والتوجه غربابينما يدي تقترب فتكتوي ثم تتراجعوهناك قصيدة أخرى لحاييم كتبها أثناء تعبئته للحرب مع زملائه وقبل أكتوبر أيضًا، وفيها يصف صراخ الأرض في صور رمزية تفيد عدم الأمان حتى مع انتصار الجانب الإسرائيلي وتؤكد أن هذا الانتصار ما هو إلا جولة في حرب طويلة، حيث يقول فبها:هانذا أقف في وجه ريح غريبةتحت سماء الجنوب التي اعتادت ذلكفوق أرض تصرخونفسي منزعجةأشاهدكم من علٍ إلى أن يحل الظلامإلى أن يأمرونني بترككم والتوجه غربابينما يدي تقترب فتكتوي ثم تتراجع..يشرح جوري بأن المتحدثين يرون الموت الخيار الأخير، لكنه ليس بالضرورة نهاية الأمر، وكلمة يا رفاق هي في الأصل تمنح الأمر ذلك البعد الحميمي كأن كل إسرائيلي هو رفيق، فتجهيل الأسماء كان يعني أن الأمر للكل، وفي جزء آخر من القصيدة يخاطب جوري الموتى كأنهم أحياء يسمعونه، في دلالة واضحة على أن الحرب القادمة ستكون لكل إسرائيلي قديم وجديد، وأنهم سيقفون في وجه العرب الذي يبغون طردهم من أرض ميعادهم.كان الشاعر "مائير شيلاف" من الذين تطالعهم صور الحرب وبصورة خاصة فيما بعد حرب الاستنزاف وحرب 67، فكان حينما يتصفح الجرائد يرى الصور ونزيف الدم، من الاهل والأقارب والأحبة، وقد عبر بصدق عن الازمة حينما قال في قصيدة له:ليس هناك موطئ لقدم في هذه البلادأغلى عندي من جثة الفتى المتعفنةأما الشاعر أمير جيلبوع، فقد التحق بالفيلق اليهودي عام 1942، وخدم في كل من مصر وشمال أفريقيا ومالطا، وشارك في تهريب اليهود إلى فلسطين خلال الهجرات غير الشرعية وشارك في العمليات العسكرية في حرب 1948، وعمل في دار نشر "مسادا" بتل أبيب ما يقرب من عشرين عاما، وحاز جائزة إسرائيل عام 1982، جمعت أشعاره في مجلدين وصدرت عن دار نشر "هاكيبوتس هاميزحاد" عام 1987.وفي قصائده وضع جيلبوع العالم كله في مواجهة اليهود، باعتبار أن ما حدث كان عبارة عن حرب إبادة، وجيلبوع لم يكن الوحيد الذي يعتقد أن العالم بأكمله ضد اليهود فقد شاعت هذه النغمة الدعائية في وسائل الإعلام اليهودية لفترة كبيرة.يقول جيلبوع في قصيدته "هاهم الأغيار"هاهم الأغيار قد تجمعواجاءوا ووقفوا على أعتابكيضمرون مكيدة بحساب زمني دقيقمقسم إلى لحظاتعندما تحين الساعةسيتوقون لرؤيتك تسلمين الروحوفي الفضاءسترتسم علامات تبدو لهموكأنها تبعث ذكرى من صفحة ذنوبهم وحلفهمسيجعل من دمائك مطرًا غزيرًايروي عطش أرواحهماللعنةتلك هي عشيرتهموعشيرتهم تناصب عشيرتك العداءفاحترسي من الساعة الملعونةأما الشاعرة "إستير راب" فلم يصدر لها سوى ثلاث مجموعات شعرية في حياتها، وبعد وفاتها قام ابن أخيها "إيهود بن عيزير"، بتجميع ونشر كل قصائدها في مجلد وأعمالها النثرية في مجلد آخر، وسيرتها الذاتية في مجلد ثالث، وتعد من رواد حركة التجديد في الشعر العبري، منذ أن صدر ديوانها الأول عام 1930، وكانت "استير" قد قضت فترة في القاهرة من "1921 1925"، في حلوان وكتبت عن المدينتين وكتبت عدة قصائد عن حرب أكتوبر لم ترسل سوى بعضها للنشر وهذه القصيدة نشرت بعد وفاتها، تقول فيها:إلهيلقد عاقبتني عقابا شديدافي هذا الشتاءوزعزعت الأشجار البريةمن جذورهاعاقبتني بحفاء أقدام الأولادعلى ثلوج جبل الشيخفي البرد والرطوبةبتجعد جلد وجوههمبينما لبن أمهاتهم لا يزالعلى شفاههم المشقوقةوالقبعة الأولىمطبوعة كختمعليها