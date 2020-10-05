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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران أسوان يترأس القداس الإلهي بدير الأنبا هدرا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:28 م
الأنبا هدرا بالكنيسة
الأنبا هدرا بالكنيسة القبطية
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا هدرا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، الإثنين، صلوات القداس الإلهي بدير القديس الأنبا هدرا السائح بغرب أسوان، بمشاركة عدد من رهبان الآباء الكهنة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.

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