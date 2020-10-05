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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يبحث مع نظيره السوداني مصلحة «شعبي وادي النيل»

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:35 م
مدبولي
مدبولي
أ.ش.أ
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بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وسلم الرسالة لرئيس وزراء السودان، سفير مصر لدى السودان السفير حسام عيسى.

ونقل مجلس الوزراء السوداني، في بيان، عن السفير حسام عيسى قوله، إنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء علاقات التعاون بين البلدين، وسُبُل دعمها وتطويرها والانطلاق بها إلى آفاق أرحب في مجالات الصناعة والتعليم والطرق والجسور.

وأشار إلى أن اللقاء تناول مسار تنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة التي تم الاتفاق عليها إبان زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأخيرة للسودان في مجالات الصحة والتعليم النقل والتجارة والزراعة بجانب كل المشروعات قيد التنفيذ، من أجل استغلال كافة الفرص الضخمة المتاحة بين البلدين لمصلحة شعبي وادي النيل.

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