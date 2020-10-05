تفاصيل مصرع 5 فى حادث بطريق صلاح سالم (صور وفيديو)

حصلت "الدستور" على مقاطع فيديو وصور رصدت مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم 7 سيارات ملاكى بطريق صلاح سالم.وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري مروع بطريق صلاح سالم، وانتقل رجال الحماية المدنية والإدارة العامة للمرور إلى مكان الواقعة.وتم رفع آثار الحادث وتبين أن هناك 5 شباب وفتات لقوا مصرعهم في الحال، بينما تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.