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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل مصرع 5 فى حادث بطريق صلاح سالم (صور وفيديو)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:47 م
حادث بطريق صلاح سالم
حادث بطريق صلاح سالم
هدير مصطفي
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حصلت "الدستور" على مقاطع فيديو وصور رصدت مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم 7 سيارات ملاكى بطريق صلاح سالم.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري مروع بطريق صلاح سالم، وانتقل رجال الحماية المدنية والإدارة العامة للمرور إلى مكان الواقعة.

وتم رفع آثار الحادث وتبين أن هناك 5 شباب وفتات لقوا مصرعهم في الحال، بينما تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
حادث بطريق صلاح سالم
حادث بطريق صلاح سالم

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