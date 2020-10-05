شوقي مستشهدًا بـ«ابتدائية العقاد»: سنعيد التعليم المصري لعصره الذهبي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تقوم به الوزارة هو الوصول إلى ما نراه في الأوائل من تفوق وتميز في دراستهم.وأضاف شوقي، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والبالغ عددهم 55 طالبًا وطالبة، إن مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تخرج أبناءها دون تأثر مستقبلهم بتفشي فيروس كورونا المستجد، وأدى الامتحان مليون و400 ألف دون إصابة واحدة.ومازح الوزير أوائل الدبلومات والثانوية العامة، قائلًا: "كنا زيكم بنطلع أوائل ومكنش حد بيكرمنا، أنا غيران منكم".وأوضح وزير التربية والتعليم: "التعليم المصري كان راقيًا جدًّا والشهادة الابتدائية خرجت عباقرة مثل عباس محمود العقاد، وحريصون على أن تعود مصر لعصرها الذهبي".