محاكمة عاطلين لسرقة «فيلا» نجل إعلامية شهيرة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامها بسرقة مجوهرات وألماس من داخل فيلا ابن إعلامية شهيرة بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.واستمعت النيابة لأقوال المتهمين، والذين أكدوا ارتكابهم الواقعة بعد مراقبتهم لتحركات قاطني الفيلا ثم السطو عليها عقب التأكد من خلوها من السكان، مستطردين: "كنا بندور على شغل وأثناء سيرنا وقعت أنظارنا على الفيلا موقع الجريمة، فاختمرت في ذهننا فكرة سرقتها".وأضاف المتهمان أمام سراى النيابة: "مكناش نعرف أن صاحب الفيلا رجل مهم، حيث قمنا للدخول للفيلا بأسلوب كسر الباب، وتمكنا من سرقة مجوهرات والماس و2 جهاز لاب توب وأموال، ثم قمنا بالفرار، متابعين: "دي كانت هتبقى خبطة العمر، لكن الشرطة قبضت علينا وبددت أحلام الثراء السريع في غمضة عين".تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بتعرض ابن إعلامية شهيرة لواقعة سرقة مجوهرات والماس و2 جهاز لاب توب وأموال من داخل فيلته بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب.وانتقل رجال المباحث للمكان، وبعد تفريغ الكاميرات كشفت عن أن وراء الواقعة، عاطلين وتم القبض عليهما، وتبين من خلال الكشف الجنائي لهما سبق اتهامهما في عدة قضايا سرقة.