وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ14 مواطنًا

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رد الجنسية المصرية إلى 14 شخصًا بينهم 3 سيدات وطفلة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975.ونص القرار رقم 1342 لسنة 2020، على أن يرد الجنسية المصرية إلى كل من: محمود حسن محمد (قنا ـ 7 فبراير 1979)، محمود عبده مصطفى (قنا ـ 1 فبراير 1989)، خالد كرم عبد العاطي (إيطاليا ـ 3 سبتمبر 1995)، ميشيل حنا مسيحة (القليوبية ـ 1 أبريل 1965)، السيد على عبد العال (الغربية ـ 16 أكتوبر 1962).وأبانوب عزت عيد (الشرقية ـ 1 سبتمبر 1995)، دانيال أنسي صموئيل (القاهرة ـ 21 ديسمبر 1981)، ثروت السيد حسن (الشرقية ـ 26 ديسمبر 1962)، جلال محمود رمضان (الإسكندرية ـ 3 أكتوبر 1935)، محمد مصطفى فوفانة (القاهرةـ 21 مارس 1971).وزينب أحمد محمد (القاهرةـ 17 يناير 1974)، أرين رجائي عازر (سوهاج ـ 18 أكتوبر 1975)، حنان حلمي عبد المسيح (الإسكندرية ـ 5 ديسمبر 1982)، والطفلة كنزي تامر جودة (القاهرة ـ 10 مايو 2005).