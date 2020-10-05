القصة الكاملة لتسريب عبدالله الشريف الجديد

كشفت فضائية "إم بي سي مصر"، عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن تسجيل صوتي يكشف الوجه الخفي للناشط الإخواني عبدالله الشريف، حيث أثبت التسجيل استدراج عبدالله فتاة عربية ورغبته في إقامة علاقة جنسية معها.وأوضح التسريب أن الفتاة "ريم" روت بداية علاقتها مع عبدالله ورسائله الغرامية التي كان يرسلها لها، وقالت فى التسريب الصوتي إنها تسكن في فندق بمنطقة السد وهو يسكن فى نفس المنطقة ويمتلك جواز سفر تركيا، كما أنه أخبرها بأن ابنه فى الحضانة الطبية ومريض، كما طلب منها إنشاء علاقة معه.وتابعت الفتاة حديثها موضحة أنه يعمل منتج إعلام ببرامج طبية بقناة الجزيرة القطرية، ويدعى الفضيلة والتقوى على عكس الحقيقة، مؤكدة أن قناة الجزيرة لا تهمه وأنه يعلم أن مخططها هو هدم الدولة المصرية والوطن العربي، وأكدت أن قلبه ليس على المصريين ولا يرغب العيش فى مصر.وأكدت أن المال هو هدفه الأعلى، وأنه أصبح يتدرج في السيارات الفارهة، وأجرى عملية لزراعة شعر، مشيرة إلى أنها رفضت إقامة علاقة جنسية معه على الرغم من تحايله عليها، وقيامه بقص الصور لابتزازها، وأنه في الحقيقة على عكس ما يظهر أمام الكاميرا، واصفة إياه بـ"الفاجر".واستطردت "ريم" قائلة: "إنه قاعد فى الجزيرة ليس حبا فيها.. وقعدنا نتكلم عن ظلم الجزيرة، مش بتدافع لله، والجزيرة لها أجندة، وبتاع مصلحته بس، ولما كنت معاه بيعمل مشروع شركة للميديا ويقول نفسى أفتح مكتب في نيويورك.. ولو حصلت ثورة مش هعيش فيها، واللى مكنش راجل وكان يعرى نفسه أمامي.. ومن أول ليلة سايب مراته لوحدها فى غربة واتكلم عنها بغضب وكراهية وأنه أمامها بيحترمها وبيتكلم معاها كويس"، مؤكدة أنها شاهدت جوازات سفر كثيرة وبمجرد سفرها تجاهل رسائلها.فيما علق عمرو أديب على التسجيل موضحًا أنه لا يرغب في التعليق على أخلاق عبدالله الشريف، وأنه حر بما يفعله، ولكنه يريد أن يظهر ما وراء هذه الوجوه من أكاذيب.