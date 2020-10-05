رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لتسريب عبدالله الشريف الجديد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:02 م
عبد الله الشريف
عبد الله الشريف
نوران إمام
طباعة
كشفت فضائية "إم بي سي مصر"، عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن تسجيل صوتي يكشف الوجه الخفي للناشط الإخواني عبدالله الشريف، حيث أثبت التسجيل استدراج عبدالله فتاة عربية ورغبته في إقامة علاقة جنسية معها.

وأوضح التسريب أن الفتاة "ريم" روت بداية علاقتها مع عبدالله ورسائله الغرامية التي كان يرسلها لها، وقالت فى التسريب الصوتي إنها تسكن في فندق بمنطقة السد وهو يسكن فى نفس المنطقة ويمتلك جواز سفر تركيا، كما أنه أخبرها بأن ابنه فى الحضانة الطبية ومريض، كما طلب منها إنشاء علاقة معه.

وتابعت الفتاة حديثها موضحة أنه يعمل منتج إعلام ببرامج طبية بقناة الجزيرة القطرية، ويدعى الفضيلة والتقوى على عكس الحقيقة، مؤكدة أن قناة الجزيرة لا تهمه وأنه يعلم أن مخططها هو هدم الدولة المصرية والوطن العربي، وأكدت أن قلبه ليس على المصريين ولا يرغب العيش فى مصر.

وأكدت أن المال هو هدفه الأعلى، وأنه أصبح يتدرج في السيارات الفارهة، وأجرى عملية لزراعة شعر، مشيرة إلى أنها رفضت إقامة علاقة جنسية معه على الرغم من تحايله عليها، وقيامه بقص الصور لابتزازها، وأنه في الحقيقة على عكس ما يظهر أمام الكاميرا، واصفة إياه بـ"الفاجر".

واستطردت "ريم" قائلة: "إنه قاعد فى الجزيرة ليس حبا فيها.. وقعدنا نتكلم عن ظلم الجزيرة، مش بتدافع لله، والجزيرة لها أجندة، وبتاع مصلحته بس، ولما كنت معاه بيعمل مشروع شركة للميديا ويقول نفسى أفتح مكتب في نيويورك.. ولو حصلت ثورة مش هعيش فيها، واللى مكنش راجل وكان يعرى نفسه أمامي.. ومن أول ليلة سايب مراته لوحدها فى غربة واتكلم عنها بغضب وكراهية وأنه أمامها بيحترمها وبيتكلم معاها كويس"، مؤكدة أنها شاهدت جوازات سفر كثيرة وبمجرد سفرها تجاهل رسائلها.

فيما علق عمرو أديب على التسجيل موضحًا أنه لا يرغب في التعليق على أخلاق عبدالله الشريف، وأنه حر بما يفعله، ولكنه يريد أن يظهر ما وراء هذه الوجوه من أكاذيب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

500 جنيه من بيت الزكاة للعمالة غير المنتظمة شهريًا لنهاية ديسمبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة مكافحة الإرهاب

الخميس.. إجازة بأجر كامل بالقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر

الصور

image description

جامعة أسيوط تنافس على جائزة التميز الحكومى

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

image description

دكتور بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

علماء الفلك يجدون كواكب يمكن العيش فيها أفضل من الأرض

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

خصومات 50% على إصدارات «القومى للترجمة»

«قصر الغوري» يحتفل بانتصارات أكتوبر ببيت السحيمي

قبل الإعلان عنه.. كيف يتم اختيار الفائز بجائزة نوبل في الأدب؟

«تنمية قدرات التركيز للممثل» إصدار جديد للهيئة العربية للمسرح