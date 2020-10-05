تأجيل المطالبة بتحصيل متأخرات فواتير استهلاك المياه في الأقصر

أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر اللواء محمد يحيى، تأجيل المطالبة بتحصيل المتأخرات الخاصة بفواتير استهلاك المياه إلى العام المقبل، مع امكانية تقسيطها على نحو يناسب المواطنين.وفي ذات السياق، أكد رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء المهندس سامي أبو وردة، على حسن معاملة المواطنين، مع بحث جميع الشكاوى الخاصة بأي مواطن، مع إمكانية تقسيط مقايسات تركيب العدادات لغير القادرين.كما ناشد المهندس سامي أبو وردة، المواطنين بسرعة التقدم لتحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية قبل انتهاء المهلة المقررة بنهاية شهر أكتوبر 2020، مع اتخاذ كافة التيسيرات الممكنة للمواطنين المتقدمين.