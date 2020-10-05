الأموال العامة تضبط 6 قضايا بمبالغ طائلة وعملات أجنبية

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا تزوير أوراق رسمية- تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهرب جمركى استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي مُتهم فيها 9 أشخاص ضُبط فيها مستنديًا 18500616 جنيه- 280 ألف دولار أمريكى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.