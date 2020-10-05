تنفيذًا لتوجيهات السيسى: صرف 273 مليون جنيه لـ124 ألف عامل متضرر من كورونا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوي العاملة يقوم حاليا باستكمال صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا، والتي تصل إلى 273 مليونًا و464 ألفًا و540 جنيها، لنحو 124 ألفًا و179 عاملا يعملون في 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها قطاع السياحة.ولفت الوزير، إلى أن صرف إعانة الطوارئ للعاملين بهذه المنشآت يتم على غرار ما تم اتباعه لدى صرف الدفعة الأولى، وذلك من خلال تحويل قيمة الإعانة المقررة للعاملين المضارين على حساب المنشأة لدى البنك، أو استخراج شيك لأمر المنشأة بقيمة الإعانة، وعلى أن يتم صرف الإعانة للعاملين بمعرفة المنشأة، وفي حالة عدم وجود حساب للمنشأة بالبنك، يتم تحويل الإعانة لصراف مديرية القوى العاملة المختصة للصرف بمعرفة المديرية.وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الصندوق قام بصرف الدفعة الأولى للقطاع السياحي لنحو 3237 عاملا بمبلغ 208 ملايين و872 جنيها.