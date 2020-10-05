سعر اليورو اليوم الإثنين 5-10-2020 فى البنوك المصرية



أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.55، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.51، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.54، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.54، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.52.



يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 5-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لأخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في كافة البنوك المحلية الأجنبية أمام الجنيه، باستثناء بنك بلوم الذي استقر سعر اليورو أمام الجنيه في التداولات ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.55.ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.تراجع سعر اليورو اليوم في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.57، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.56، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.55، أما في بنك مصر فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.31 جنيه ولليع 18.54.سعر اليورو اليوم الإثنين 5-10-2020 في البنوك المصريةو بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.50، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.55، أما في بنك عودة فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.53.أسعار اليورو