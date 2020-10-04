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سياسي

13 ضمانة لحماية الدوائر الجمركية من أعمال التهريب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:58 م
الجمارك
الجمارك
مني هيبة
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أقر قانون الجمارك الجديد، الذي تعكف وزارة المالية على إعداد لائحته التنفيذية، تمهيدًا لإصدارها نهاية العام الجاري، عددًا من المحاذير على وسائل النقل المستخدمة في نقل البضائع داخل الدوائر الجمركية، ومخلصى الجمارك والمندوبين المرخص لهم بالتخليص الجمركي، ضمانًا لعدم وقوع أي أعمال تهريب داخل الدوائر الجمركية.

حدد القانون المحاذير المفروضة على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلهم في الحالات الآتية:
- عدم تقديم قائمة الشحن أو ملاحقها أو الكشوف المنصوص عليها في القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد.
- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها.
- نقل السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول، أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قهرية أو طوارئ بحرية.
- رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممرتها أو مصبي النيل دون إذن سابق من الجمرك المخصص ما لم
- هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة.
- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
- شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة المصلحة أو حضور موظفيها.
وفي حالة وقوع أي مخالفة مما سبق يعاقب قائد وسيلة النقل المستخدمة بغرامة قدرها 30 ألف جنيها.

فيما نص القانون على معاقبة المخلصين الجمركيين بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه في حال المخالفات الآتية:
- إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.
- عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم.
- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود والحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع.
- عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.
- مخالفة المواعيد والاجراءات الجمركية المقررة إذا لم يترتب عليها تعريض الضريبة الجمركية للضياع.

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