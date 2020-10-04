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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس السيادة السوداني وأمير الكويت يبحثان العلاقات الثنائية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:24 م
البرهان
البرهان
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قال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحث مع أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والمحافظة عليها، كما كانت في عهد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وعاد البرهان اليوم الأحد، للخرطوم قادما من دولة الكويت بعد زيارة قصيرة قدم خلالها واجب العزاء والمواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى شعب دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما قدم رئيس مجلس السيادة التهنئة للشيخ نواف الأحمد، بمناسبة توليه منصب أمير دولة الكويت.

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