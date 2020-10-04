رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:14 م
صرف معاشات
صرف معاشات
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنين الذين يصرفون المعاشات على قبض معاشات شهر أكتوبر 2020، ويقدم «الدستور» كافة التفاصيل عن جدول معاشات شهر أكتوبر الجارى، وأنتهت اليوم الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي من صرف معاشات الشريحة الأولي لشهر أكتوبر الجارى، لمن يتقاضون معاشات قبل زيادة يوليو 2020 الذي راتبهم أقل من 1000 جنية، حيث بلغ أجمالى أصحاب المعاشات عددهم إلى 6.5 مليون مواطن مقسمين إلي ثلاث شرائح للحفاظ على صحة المواطنين المصريين ولمواجهة وباء فيروس كورونا، ويجب على المواطنين الذين يصرفون معاشات شهر أكتوبر الجاري اتباع الإجراءات الإحترازية التى أعلنت عنها الدولة المصرية.

قبض معاشات شهر أكتوبر 2020


أكدت الحكومة المصرية عن أنها تسعى إلى رقمنة نظام التأمين الاجتماعى، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أى خدمة تأمينية، مشددة على أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات.

في سياق متصل، قالت هيئة التأمينات الإجتماعي، أنها تصرف المعاشات من خلال 4000 مكتب بريد ومنفذ رقمي على مستوى الجمهورية، وأيضًا منافذ الهيئة القومية للتأمينات، ومراكز الخدمات المجتمعية، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، فضلًا عن فروع بنك ناصر الاجتماعي.

تقسيم شرائح صرف المعاشات لشهر أكتوبر 2020


حيث قامت الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بتقسيم صرف معاشات شهر أكتوبر 2020 إلي ثلاث شرائح، كانت الشريحة الأولي التى أقل من 1000 جنية البالغ عددها 2.4 مليون مواطن، صرفت المعاشات بداية من يوم الخميس الماضى الموافق 1 أكتوبر حتى اليوم الموافق 4 أكتوبر.

وأصحاب معاشات الشريحة الثانية الأقل من 2000 جنية البالغ عددهم حوالى 2.4 مليون مواطن، سيقومون بصرف المرتبات بداية من غدًا الموافق 5 أكتوبر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.

وأصحاب معاشات الشريحة الثالثة البالغ عددها 1.7 مليون مواطن، سيقومون بصرف المعاشات بداية من يوم الإربعاء المقبل الموافق 7 أكتوبر حتى يوم الاحد المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري. 

اقرأ أيضا..

موعد صرف معاشات شهر اكتوبر 2020


ويتم إتاحة صرف مرتبات أصحاب المعاشات الذين يحملون بطاقات الصراف الألي، من خلال ماكينات الصراف الألى في أى مكان بالمحافظات على مستوى أنحاء الجمهورية، ويقوموا بصرف معاشاتهم المستحقة، وذلك منذ بداية أول يوم من شهر أكتوبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ضبطهما متلبسين».. تاجر يذبح زوجته وعشيقها فى قرية جرفس بالفيوم

حكم نهائى.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

الصور

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

image description

فتح باب تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم بدمياط

image description

فصول جديدة وزيادة كثافات لاستيعاب أطفال «KG1» بأسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رابط موقع وزارة القوى العاملة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

مواعيد قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

تطعيم الانفلونزا الموسمية 2020

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

دار الأوبرا الملكية بلندن تبيع لوحة هوكني لتتجاوز أزمة كورونا

أيام زمان

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

غدًا.. سبل الحماية من المواد الكيماوية في ندوة بالأعلى للثقافة

«الثقافة» تسلم جوائز الفائزين بمسابقة تراثي للفنون البصرية

رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني.. سردية ملحمية وشخصيات أسطورية

رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض الفنانة وفاء ياديس