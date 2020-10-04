مواعيد قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

تقسيم شرائح صرف المعاشات لشهر أكتوبر 2020



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ويتم إتاحة صرف مرتبات أصحاب المعاشات الذين يحملون بطاقات الصراف الألي، من خلال ماكينات الصراف الألى في أى مكان بالمحافظات على مستوى أنحاء الجمهورية، ويقوموا بصرف معاشاتهم المستحقة، وذلك منذ بداية أول يوم من شهر أكتوبر الجاري. ويتم إتاحة صرف مرتبات أصحاب المعاشات الذين يحملون بطاقات الصراف الألي، من خلال ماكينات الصراف الألى في أى مكان بالمحافظات على مستوى أنحاء الجمهورية، ويقوموا بصرف معاشاتهم المستحقة، وذلك منذ بداية أول يوم من شهر أكتوبر الجاري.

يبحث المواطنين الذين يصرفون المعاشات على، ويقدم «الدستور» كافة التفاصيل عن جدول معاشات شهر أكتوبر الجارى، وأنتهت اليوم الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي من صرف معاشات الشريحة الأولي لشهر أكتوبر الجارى، لمن يتقاضون معاشات قبل زيادة يوليو 2020 الذي راتبهم أقل من 1000 جنية، حيث بلغ أجمالى أصحاب المعاشات عددهم إلى 6.5 مليون مواطن مقسمين إلي ثلاث شرائح للحفاظ على صحة المواطنين المصريين ولمواجهة وباء فيروس كورونا، ويجب على المواطنين الذين يصرفون معاشات شهر أكتوبر الجاري اتباع الإجراءات الإحترازية التى أعلنت عنها الدولة المصرية.أكدت الحكومة المصرية عن أنها تسعى إلى رقمنة نظام التأمين الاجتماعى، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أى خدمة تأمينية، مشددة على أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات.في سياق متصل، قالت هيئة التأمينات الإجتماعي، أنها تصرف المعاشات من خلال 4000 مكتب بريد ومنفذ رقمي على مستوى الجمهورية، وأيضًا منافذ الهيئة القومية للتأمينات، ومراكز الخدمات المجتمعية، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، فضلًا عن فروع بنك ناصر الاجتماعي.حيث قامت الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بتقسيم صرف معاشات شهر أكتوبر 2020 إلي ثلاث شرائح، كانت الشريحة الأولي التى أقل من 1000 جنية البالغ عددها 2.4 مليون مواطن، صرفت المعاشات بداية من يوم الخميس الماضى الموافق 1 أكتوبر حتى اليوم الموافق 4 أكتوبر.وأصحاب معاشات الشريحة الثانية الأقل من 2000 جنية البالغ عددهم حوالى 2.4 مليون مواطن، سيقومون بصرف المرتبات بداية من غدًا الموافق 5 أكتوبر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.وأصحاب معاشات الشريحة الثالثة البالغ عددها 1.7 مليون مواطن، سيقومون بصرف المعاشات بداية من يوم الإربعاء المقبل الموافق 7 أكتوبر حتى يوم الاحد المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري.