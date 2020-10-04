الإدارية العليا تصدر 46 حكما نهائيا في انتخابات «النواب»
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:56 م
عماد سليمانطباعة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما متنوعة في طعون استبعاد وإعادة مرشحين لانتخابات مجلس النواب والمقامة على الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى.
وتضمنت الأحكام 46 طعنا قضت فيها المحكمة بالرفض وتأييد حكم أول درجة، بينما قررت إحالة ٧ طعون لدائرة الموضوع، وأرجأت الفصل في ٢٥ طعنا لجلسة الغد، فضلًا عن تأجيل ٣ طعون أخرى لأمس نهاية الجلسة.
وبدأت الهيئة الوطينة للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تسلم الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية من محكمة القضاء الإداري التي صدرت خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بشأن قبول أوراق بعض المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي، وكذا الأحكام الصادرة باستبعاد بعض المرشحين المقبولين، لمراجعتها وتنفيذها في ضوء منطوق الحكم الصادر بكل طعن انتخابي.
وتضمنت الأحكام 46 طعنا قضت فيها المحكمة بالرفض وتأييد حكم أول درجة، بينما قررت إحالة ٧ طعون لدائرة الموضوع، وأرجأت الفصل في ٢٥ طعنا لجلسة الغد، فضلًا عن تأجيل ٣ طعون أخرى لأمس نهاية الجلسة.
وبدأت الهيئة الوطينة للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تسلم الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية من محكمة القضاء الإداري التي صدرت خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بشأن قبول أوراق بعض المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي، وكذا الأحكام الصادرة باستبعاد بعض المرشحين المقبولين، لمراجعتها وتنفيذها في ضوء منطوق الحكم الصادر بكل طعن انتخابي.