الإدارية العليا تصدر 46 حكما نهائيا في انتخابات «النواب»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما متنوعة في طعون استبعاد وإعادة مرشحين لانتخابات مجلس النواب والمقامة على الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى.وتضمنت الأحكام 46 طعنا قضت فيها المحكمة بالرفض وتأييد حكم أول درجة، بينما قررت إحالة ٧ طعون لدائرة الموضوع، وأرجأت الفصل في ٢٥ طعنا لجلسة الغد، فضلًا عن تأجيل ٣ طعون أخرى لأمس نهاية الجلسة.وبدأت الهيئة الوطينة للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تسلم الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية من محكمة القضاء الإداري التي صدرت خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بشأن قبول أوراق بعض المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي، وكذا الأحكام الصادرة باستبعاد بعض المرشحين المقبولين، لمراجعتها وتنفيذها في ضوء منطوق الحكم الصادر بكل طعن انتخابي.