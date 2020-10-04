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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

891 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في الأردن، سعد جابر، الأحد، عن تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، من بينها 889 حالة محلية.

وقال جابر إن الحالات توزعت كما يلي: 4 حالات في المفرق، 606 في عمّان، حالة في العقبة، 18 حالة في مأدبا، 19 حالة في محافظة الطفيلة، 5 حالات في معان، 24 حالة في إربد، 130 حالة في الزرقاء، 4 حالات في عجلون، 46 حالة في البلقاء، 19 حالة الكرك، 13 حالة في جرش.

وسجل الأردن 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس، جميعهم فوق الـ60 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة، وسجل الأردن، أيضًا، 139 حالة شفاء لهذا اليوم.

كما أعلن جابر عن إجراء 20381 فحصًا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1291402.

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