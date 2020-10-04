«البترول» تعلن الأسعار الجديدة لـ«البنزين والسولار» خلال ساعات

انتهت لجنة التسعير التلقائى المعنية بمراجعة وتحديد أسعار المنتجات البترول، والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، من تقييم أسعار الخام "برنت" خلال الثلاثة أشهر الماضية، مع مراجعة سعر صرف الدولار ورسوم تكاليف النقل والتخزين والتكرير.وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، لـ"الدستور"، عن أن تقرير اللجنة تم تسليمه إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من عملية التقييم ومراجعة الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الساعات القليلة القادمة.وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم تثبيت الأسعار الحالية للمنتجات البترولية، خاصة "البنزين بجميع أنواعه، والسولار"، بالرغم من ارتفاع أسعار الخام العالمي "برنت" قليلًا، ويأتي ذلك التثبيت بناءً على محددات وعوامل السوق العالمية بالنسبة للنفط الخام، بالإضافة إلى احتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى، كما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.