العثور على جثة شاب مجهول على شريط السكة الحديد بمغاغة

عثر أهالي مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، على جثة مجهولة، اليوم الأحد، لشاب في العقد الرابع من عمره، ملقاة على شريط السكة الحديد بمحطة القطار.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز مغاغة على جثة مجهولة الهوية، وانتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال محافظة المنيا، والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، لفحص البلاغ.وتبين أن الجثة مجهولة الهوية بكامل ملابسها لشاب في العقد الرابع من عمره، ولا توجد معه أوراق تفيد إثبات هويته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى مغاغة العام، وجارٍ عمل التحريات للتعرف عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.